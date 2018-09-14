Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2018, 19:04 — ИА Регнум. На заседании правительства ХМАО 14 сентября установлена величина прожиточного минимума на 2019 финансовый год для пенсионеров и детей. Она проиндексирована на прогнозный уровень инфляции 4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Величина прожиточного минимума несовершеннолетних в Югре, которая учитывается при выплате ежемесячного пособия на третьего и последующих детей, установлена в размере 14 721 рубль, для пенсионеров — 12 176 рублей.

По информации департамента труда и занятости населения автономного округа, потребность на выплаты для детей составит порядка 40 млн бюджетных рублей для детей, и для пенсионеров — 27 млн рублей.

Отметим, что на данный момент в Югре действует прожиточный минимум, установленный на второй квартал 2018 года. Для трудоспособного населения ХМАО он составил 15 551 рубль, для пенсионеров — 11 805 рублей, для детей — 14 427 рублей.