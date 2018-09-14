Париж, 14 сентября, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Бархатная революция в Армении не будет иметь смысла без экономической революции, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 14 сентября, в Париже на встрече с членами организации «Движение предприятий Франции».

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«В Армении произошла ненасильственная, бархатная революция. И я хочу сказать, что это не только политическая революция, но и революция ценностей. Но также очень важно подчеркнуть, что, по большому счету, эта революция не будет иметь смысла, если нам не удастся достичь экономической революции. В этом смысле сейчас мы находится на самом важном этапе нашей революции, и мы должны обеспечить экономический прорыв для Республики Армения», — приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

Премьер вновь подтвердил свое заявление о том, что все бизнесмены, все компании с момента его избрания на пост премьер-министра «свободны от каких-либо коррупционных обязательств».

Касаясь международных договоров об экономическом сотрудничестве, глава правительства заявил, что правительству пришлось прояснить некоторые вопросы с рядом немецких, российских, итальянских, французских и других иностранных компаний.

«Целью наших действий является не разрушение чего-либо, а достижение эффективного, справедливого сотрудничества, защита интересов этих компаний, в том числе от злоупотреблений, — сказал Пашинян. — Во многих случаях в заключенных с компаниями договорах интересы народа и Армении не учтены. К сожалению, представители Армении выступали не с позиций интересов государства и народа, а своих личных, клановых, извините, даже мафиозных интересов».

Премьер-министр привел в пример французский супермаркет «Карфур», отметив, что тот, будучи единственным супермаркетом, действующим в рамках закона, постепенно уменьшался и стоял на грани закрытия. Но сейчас, по словам Пашиняна, созданы все условия для того, чтобы «Карфур» расширил свою деятельность в Армении.