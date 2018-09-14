Женева, Швейцария, 14 сентября, 2018, 18:34 — ИА Регнум. В Женеве прошло очередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором с официальной позицией по ядерной проблеме Корейского полуострова выступил постоянный представитель КНР при женевском отделении ООН и других международных организаций Ван Цюнь, сообщает 14 сентября Синьхуа.

Roman Harak КНДР и КНР

Китайский дипломат подчеркнул, что его страна всегда выступает за денуклеаризацию полуострова, обеспечение на нём мира и стабильности, урегулировании всех проблем путем диалога и консультаций.

По его мнению, двусторонние отношения Севера и Юга, в которых в этом году наметился перелом, продолжают улучшаться. Существенные подвижки наметились и в отношениях КНДР и СА, о чём свидетельствует проведенная в Сингапуре встреча лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Успешные сдвиги в решении ядерной проблемы отмечены и в докладе генерального директора МГАТЭ, и Китай поддерживает сделанные в нём выводы.

Ван Цюнь обратил внимание участников заседания, что суть ядерной проблемы КНДР лежит в вопросе безопасности. Поэтому для ее решения требуются многосторонние усилия, определенные гарантии и содействие всех заинтересованных сторон.

Китайская сторона также рассчитывает на особый вклад МАГАТЭ в создание условия для полноценной денуклеаризации, в рамках полномочий, которыми располагает ее Совет управляющих.