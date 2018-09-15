Красногорск, 15 сентября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Первый в России реабилитационный центр для временно бездомных животных «Юна», открытый в городском округе Подольск, должен привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных. Об этом заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Цитата из м/ф «Леди и бродяга». Реж. Клайд Джероними, Хэмильтон Ласки, Уилфред Джексон. 1955. США Бездомные собаки

«Московская областная Дума приняла все меры по защите бездомных животных — были приняты закон и поправки в областной КоАП, которые чётко определяют возможные действия служб и администраций, а за причинение вреда животному предусмотрена ответственность», — напомнил Брынцалов.

По его словам, центр должен стать площадкой для координации работ некоммерческих организаций, волонтёров, местом встреч экспертов и проведения исследований.

В центре «Юна» смогут одновременно содержать до 80 кошек и 60 собак, которым окажут необходимый уход, предоставят ветеринарную помощь и питание. Главной задачей центра является не только стать временным домом для животных на время передержки, но и социализировать их, подготовив к жизни с новыми хозяевами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области приняли решение о создании единой электронной базы (реестра) отловленных собак. В такой базе будет содержаться информация о дате стерилизации, вакцинации, привязки к местности, фотографии. Все пойманные животные будут чипированы.

Кроме того, в 2017 году региональный парламент утвердил новый порядок предоставления субвенций на отлов бездомных животных. Благодаря ему за год муниципалитеты Подмосковья смогли отловить более 4 тыс. бездомных животных. В 2017 году на эти цели было заложено почти 125 млн рублей, но освоена только половина средств.

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