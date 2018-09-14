Москва, 14 сентября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт, сопредседателем Центрального штаба которого являлся кинорежиссер Станислав Говорухин, опубликовал на сайте движения электронную «Книга памяти», в которую вошли слова благодарности Станиславу Сергеевичу от граждан страны.

Евгения Давыдова Станислав Говорухин

Также представители Народного фронта обратились к гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой назвать один из самолетов в честь Станислава Говорухина.

Вместе с тем, представители ОНФ 15 сентября примут участие в открытии горельефа великому кинорежиссеру в городе Железноводске Ставропольского края, в парке, названном его именем после смерти в июне текущего года.

В день ухода из жизни Станислава Говорухина 14 июня в центральном Исполкоме ОНФ и региональных исполкомах были открыты «уголки творчества и памяти» великого кинорежиссера, а на сайте Народного фронта появилась специальная электронная «Книга памяти», где каждый желающий мог написать слова благодарности Станиславу Говорухину и оставить соболезнования его родным и близким. Итоговая версия «Книги памяти» с сообщениями людей из всех регионов страны опубликована на сайте движения.

«Станислав Говорухин был нашим мудрым учителем, у которого мы постоянно чему-то учились. Его уход стал огромной утратой как для друзей и коллег, так и для граждан, знавших и любивших его творчество. Люди из всех регионов страны написали слова благодарности Станиславу Сергеевичу, а также выразили свои искренние соболезнования. Когда мы увидели то, как растет число таких сообщений, то приняли решение объединить их в большую «Книгу памяти», которая сегодня опубликована на сайте Народного фронта и будет издана в печатном виде», — подчеркнул руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

«По инициативе «Молодежки ОНФ» мы направили гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву предложение назвать именем режиссера один из самолетов авиакомпании, ведь многие воздушные суда «Аэрофлота» уже носят имена выдающихся граждан России — ученых, литераторов, деятелей искусства», — заявил Алексей Анисимов.

Также 15 сентября представители ОНФ примут участие в открытии горельефа Станиславу Говорухину в парке Железноводска, которому ранее было присвоено его имя. Автором монумента стал знаменитый российский скульптор Георгий Аваков.

«Станислав Сергеевич Говорухин — известный человек, режиссер, общественный деятель, политик. При этом в жизни, в общении он был простым и доступным. Последние годы мы много работали вместе в Государственной Думе и в Общероссийском народном фронте. Он был очень работоспособным, поэтому оставил нам богатое наследие. Сейчас наша общая задача сохранить память об этом удивительном человеке», — сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Она отметила, что сразу после ухода Станислава Сергеевича жители Железноводска вышли с инициативой назвать городской парк его именем. Сам Говорухин был почетным жителем Железноводска, многое сделал для города, помог сохранить визитную карточку курорта — Пушкинскую галерею. Этим летом в парке была проведена серьезная реконструкция, уложена тротуарная плитка, установлены новые фонари и скамейки, оборудованы новые детские игровые и спортивные площадки. Парк преобразился. А 15 сентября здесь открывается горельеф Станиславу Говорухину.

«Мы хотим таким образом увековечить память о Станиславе Сергеевиче. В парке пруд, аллеи, здесь можно оторваться от суеты, походить, подумать о вечном и вспомнить выдающегося соотечественника», — подчеркнула Ольга Тимофеева.

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