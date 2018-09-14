Москва, 14 сентября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 сентября обсудил с постоянными ченами Совета безопасности России ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин Владимир Кулак

«Продолжился обмен мнениями о ситуации вокруг Идлиба. Выражена обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в этом населённом пункте и их дестабилизирующей активностью», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Германо-российского форума в Берлине заявил, что боевики в Идлибе подпитываются из-за рубежа. Он также отметил, что Идлиб остается единственным очагом терроризма в Сирии, а мирные жители провинции используются боевиками в качестве живого щита.

Напомним, в зоне деэскалации «Идлиб» скопились группировки боевиков, вытесненные из различных районов Сирии. Часть этих вооружённых формирований подконтрольна Турции, а часть финансируется монархиями Персидского залива. Боевики продолжают вооружённые провокации, отказываясь от переговоров с правительством Сирии.