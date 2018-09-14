Калуга, 14 сентября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, в Калуге на территории индустриального парка «Калуга Юг» состоялась торжественная закладка первого камня в строительство швейной фабрики ООО «Мануфактуры Боско». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в церемонии приняли участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор области Анатолий Артамонов, председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Агентство регионального развития Калужской области В Калуге начинается строительство швейной фабрики «Боско»

Напомним, 21 декабря 2016 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Калужской области и группой компаний Bosco di Ciliegi в сфере реализации инвестиционного проекта строительства на территории региона производственного комплекса «Мануфактуры Боско». Планируемый размер инвестиций составит более 2 млрд рублей, общее количество рабочих мест — около тысячи. Основной ассортимент фабрики: футболки, футболки-поло, спортивные костюмы, ветровки, куртки, пуховики.

Еще одним направлением будет производство одежды по заказам европейских торговых марок премиального сегмента. Стратегия развития производственных мощностей «Мануфактуры Боско» подразумевает выход на рынки стран СНГ и Европейского союза с изделиями класса люкс под маркой Bosco и других собственных брендов.

На базе фабрики будет функционировать современная инструментальная лаборатория по контролю качества изделий, материалов и фурнитуры. В производственный комплекс закладывается возможность разрабатывать и производить экипировку для спортивных сборных, персонала и волонтеров крупных спортивных соревнований и чемпионатов по самым высоким мировым стандартам. Группа компаний Bosco планирует производить в Калуге также и форму для детских лагерей.

В ходе строительства в течение первого года будут проведены проектные и изыскательные работы, затем строительные, монтажные и пусконаладочные. Выход на проектную мощность планируется в 2019 году.

Председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович заверил, что новое производство компании станет «флагманом легкой промышленности на территории Российской Федерации».

«Мы планируем завершить строительство в мае 2019 года. В честь этого события здесь будет высажен черешневый лес», — пояснил он.

Михаил Куснирович отметил, что на предприятии будут работать 923 швеи. Говоря об условиях работы, он подчеркнул, что «здесь будет приятно работать, здесь будет шиться с удовольствием».

Поздравляя калужан с началом строительства предприятия, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отметил: «Как говорит президент России Владимир Путин, промышленный рост в стране — одно из условий для развития социальной сферы, повышения благосостояния наших граждан. Калужская область давно стала флагманом для привлечения инвестиций, здесь есть автомобильные, фармацевтические, металлургические предприятия, развивается сельское хозяйство, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Сегодня область претендует на то, чтобы стать флагманом легкой промышленности».

Выражая благодарность руководству компании Bosco di Ciliegi за начало строительства предприятия, Игорь Щеголев отметил: «Прекрасно, что выбор сделан в пользу именно России для того, чтобы здесь шить русскую одежду».

Комментируя начало строительства производства, губернатор области Анатолий Артамонов отметил, что новый инвестор будет производить продукцию «для человека, для того, чтобы помогать ему жить комфортно, создавать красоту и настроение».

«Мы много говорим о качестве жизни, — продолжил Анатолий Артамонов, — а качество жизни складывается, в первую очередь, из того, что нас окружает. Продукция компании «Боско», которая известна во всем мире, будет этому во многом способствовать».

Глава региона заверил руководство и представителей компании инвестора во всесторонней поддержке, которая будет оказана при реализации проекта. «Мы окажем всяческую поддержку компании на всех этапах строительства предприятия и, что немаловажно, после того, как производство начнет работать», — сказал он.

Говоря о сложившихся традициях взаимодействия с инвесторами, о которых «в области заботятся как о детях», Анатолий Артамонов резюмировал: «Сегодня инвесторы надежно формируют бюджет региона, который мы применяем и для будущего развития области и для решения социальных вопросов, в том числе тех указов президента России, которые объявлены в стране во имя человека».