Джуба, 14 сентября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. В Южном Судане продолжились столкновения между правительственными войсками и отрядами «оппозиции», 14 сентября передает агентство Associated Press.

(сс) KALOU KAKA Повстанцы

О боях сообщается из округов Лайня и Кайо-Кеджи, причем обе стороны обвиняют друг друга в «провокациях» и начале боевых действий вопроеки мирному соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент Южного Судана Сальва Киир и лидер повстанцев Риек Мачар подписали мирное соглашение на саммите в Эфиопии. Предыдущее мирное соглашение было подписано в 2015 году и соблюдалось целый год.

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