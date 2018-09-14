Москва, 14 сентября, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Мониторинг «Общероссийского народного фронта» и фонда «Здоровье» о росте смертности от онкологических заболеваний в трети регионов свидетельствует о крайнем неблагополучии в системе здравоохранения, считает алтайский врач высшей категории, кандидат медицинских наук Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM о том, что в 30 из 85 регионов России за год выросла смертность от рака, он, в частности, отметил:

Бёклин Арнольд. Чума (фрагмент). 1898

«Представленные цифры изменений показателей выявляемости онкозаболеваний и смертности от онкозаболеваний по территориям России являются, по сути, маркерами эффективности работы региональных минздравов. Там, где достаточным образом организована и укомплектована амбулаторно-поликлиническая служба, удается достигнуть увеличения выявляемости онкопатологии на ранней стадии и, следовательно, снижения смертности.

Рост позднего выявления и смертности от онкологических заболеваний свидетельствует о крайнем неблагополучии в системе здравоохранения региона. Внушает оптимизм, что в целом по России улучшается выявляемость онкологической патологии на ранней стадии, хотя динамика таких положительных изменений явно недостаточна», — заключил доктор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Общероссийского народного фронта и фонда «Здоровье» проанализировали данные Министерства здравоохранения РФ по заболеваемости и выявляемости онкологических заболеваний в 2016—2017 годах и выяснили, что смертность от рака выросла в каждом третьем регионе. Причём более всего данный показатель увеличился в Магаданской области (7,7%), в Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%) и Калмыкии (6,8%).