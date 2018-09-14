Рязань, 14 сентября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. До конца 2020 года администрация Рязани планирует купить 27 новых автобусов и девять троллейбусов, которые будут ездить по улицам города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в ответ на жалобу жителя города на странице губернатора Николая Любимова в социальной сети.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Макет троллейбуса

«В целях дальнейшего обновления подвижного состава муниципальных предприятий пассажирского транспорта администрацией города Рязани утверждена муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани на 2016−2020 годы». До конца 2020 года в рамках указанной программы запланировано приобретение 27 автобусов и 9 троллейбусов, оборудованных для перевозок маломобильных категорий граждан», — говорится в ответе пресс-службы.

В пресс-службе также напомнили, что с 2007 по 2016 годы город закупил 42 новых троллейбуса и 77 автобусов. Кроме того, в начале 2018 года в Рязань приехали 20 автобусов и 10 троллейбусов из Москвы. Они были обследованы, и в результате специалисты пришли к выводу, что машины будут пригодны для работы после текущего ремонта.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на июль 2018 года, два рязанских транспортных предприятия — МУП «Рязанская автоколонна №1310» и МУП «Управление рязанского троллейбуса» имели задолженность в 300 млн рублей. Причем большая часть долга — около 240 млн рублей — приходилась на автобусный МУП.

Финансовые проблемы предприятий стали одной из причин повышения стоимости проезда в городском транспорте с 19 до 23 рублей, которое произошло в декабре 2017 года. Тогда городские чиновники анонсировали крупные изменения в компании «Автоколонна №1310» превышен нормативный срок эксплуатации 50% подвижного состава, а в МУП «Управление рязанского троллейбуса» требуют обновления 70% машин.