Самара, 14 сентября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин в одном из сел Волжского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США С ножом к горлу

По данным ведомства, инцидент произошел еще 7 сентября. Мужчина напал на один из магазинов в Самаре. Колюще-режущим предметом он причинил телесные повреждения продавщице торговой точки и посетительнице.

После этого он похитил из кассы 2 тыс. рублей и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись нападения, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине. Видно, что мужчина с пакетом на голове заходит в магазин. Угрожая предметом, походим на нож, он требует отдать выручки из кассы. Продавец магазина отказала отдать средства, и мужчина наносит острым предметом удары посетительнице. Продавец пытается выгнать грабителя, но мужчина и ей наносит удары. Далее он получает все-таки выручку и уходит.

Ранее правоохранительные органы объявили о розыске нападавшего.