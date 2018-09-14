США тревожат российские спецслужбы, Москву — воздушные шпионы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- В Вашингтоне озаботились безопасностью перебежчиков из РФ;
- Киев хочет вернуться в «большую семью европейских народов»;
- В Германии сообщили о «ключевой роли» Москвы в Идлибе;
- У российских границ замечены воздушные шпионы;
- ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,5%.
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