Самара, 14 сентября, 2018, 15:15 — ИА Регнум. На второй этап строительства новой станции самарского метро планируют потратить 998,4 млн рублей из регионального бюджета. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР На строительстве метро

Работы должны проводиться на пятом пусковом комплексе от станции «Российская» до станции «Алабинская», их конкретные виды и объемы определит подрядчик, учитывая предусмотренную стоимость.

Напомним, что 22 июня на торгах за право составлять проектную документацию для станции метро «Алабинская» с бюджетом 178 млн рублей победило ООО «Волгатрансстрой-проект», которое было единственным участником торгов. Эта же компания была единственным участником конкурса на выполнение проектных работ по объекту «Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара» стоимостью 10 млн рублей в сентябре 2017 года. Она же занималась строительно-монтажными работами в самарском метро в 2016 году: тогда подрядчик снизил стоимость контракта до 880 707 268 рублей от начальной цены 965 млн, также не встретив конкуренции.

Добавим, что компания «Волгатрансстрой-проект» учреждена акционерным обществом «Волгатрансстрой». Эта строительная компания была создана около 30 лет назад и работает в разных регионах России.

«Волгатраснсстрой-проект» проектировал большую часть объектов метрополитена. А специализированное предприятие компании «Волгатрансстрой-Метро» ведёт строительство Самарского метрополитена с 2002 года.