Москва, 14 сентября, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Коррекция рубля почти на 3% против евро и доллара не завершена. Новые санкции США, а также коррекция нефти вниз и решение по ставке ЦБ РФ сегодня, 14 сентября, спровоцировали повторные распродажи рубля в начале торгового дня пятницы. Технические ожидания коррекции оправданы, более глубоких покупок в условиях нестабильного внешнего политического фона пока ждать не приходилось. Однако после того, как ЦБ РФ повысил ставку на 0,25% впервые с 2014 года, сомневаться в росте рубля уже нельзя, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«К вопросу об изменении ставки отметим, что наше мнение было консервативным и не подразумевало в ближайшее время изменения монетарной политики. Так, если Минфин отказывается от размещения бумаг на аукционе, из-за высокой волатильности валютного рынка, то влезть в рыночную ситуацию манипуляцией учетной ставки тем более было бы странным. Однако ЦБ РФ принял другое решение», — отметила эксперт.

Санкционное давление не прекращается, опасения относительно ухудшения внешнего фона всё еще высокие, а политический фон между лидерами крупнейших мировых экономик продолжает формировать негативные перспективы для отношений торговых партнеров, для разрастания нового конфликта на рынке энергоресурсов и т. д. То есть оптимизм после повышения ставки будет сдержанным.

«Учитывая последнее заявление главы ВТБ Андрея Костина об отказе России от доллара, сильной поддержки рублю ждать не стоит. Наоборот, валютные спекулянты будут расценивать это как шаг нестабильности для локального валютного рынка. То есть для рубля в паре с долларом цель роста на уровень 67, а для евро на 78», — заявила Сальникова.

Читайте также: Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 7,5%