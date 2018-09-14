Пекин, 14 сентября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Венесуэла и Китай подписали 28 соглашений о сотрудничестве в сферах образования, культуры, нефтяной и горнодобывающей промышленности, направленных на развитие экономики обеих стран, передает телеканал TeleSur 14 сентября.

Сотрудничество

Подписание состоялось в Пекине во время закрытия XVI смешанной комиссии, на которой присутствовал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он подчеркнул, что эти соглашения открывают путь для совместного развития инвестиций в размере миллиардов долларов, которое сделает реальностью развитие совместных китайско-венесуэльских предприятий.

Во время пребывания в китайской столице Мадуро также посетил мавзолей Мао Цзе Дуна. Отношения между Венесуэлой и Китаем установились в 1974 году, а в 1999-м во время президентства Уго Чавеса поднялись на новый уровень.