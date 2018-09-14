Москва, 14 сентября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Главе МВД Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке направлены запросы с требованием провести проверку агрохолдинга «Евродон», на котором живая птица подверглась расправе со стороны работников птицефермы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Франциско Гойя. Мертвые птицы. 1810-1812

«Комитет требует провести расследование этих фактов, потому что, на наш взгляд, это однозначно подпадает под 245 статью УК. Это жестокое обращение с животными, с одной стороны, а с другой стороны — это просто варварство, дикость и средневековье. Естественно, мы просим и полицию подключиться, потому что это уголовное преступление совершено, и при этом просим и прокуратуру подключиться. Возможно, там есть ещё какие-то факты, которые могут вскрыться в процессе расследования», — цитирует Бурматова РИА Новости.

По его словам, необходимо выяснить, кто распорядился уничтожить цыплят варварским способом, куда вывезена убитая птица.

ИА REGNUM напоминает, что об инциденте на птицефабрике агрохолдинга «Евродон» стало известно накануне, 13 сентября. Видео, на котором, предположительно, работники предприятия забивают птицу палками и уничтожают бульдозером, появилось в социальных сетях и региональных СМИ. В прокуратуре Ростовской области и региональном управлении МВД сообщили, что по факту публикации начата проверка.

В пресс-службе компании «Евродон» назвали случившееся провокацией, а видео — постановочным. А также сообщили, что в ближайшее время на предприятии будет проведено служебное расследование, тем самым косвенно подтвердив, что видео снято на одной из площадок предприятия.