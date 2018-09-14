Москва, 14 сентября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. «Программа информирования по вопросам безопасности» (#TogetherWeAreSafer) была разработана экспертами Центра по безопасности и противодействию кризисам (Security and Crisis Center, SACC) при Европейском еврейском конгрессе (ЕЕК). Всего в курс входит десять видеороликов длиной около минуты, в которых в доступной и информативной форме рассказывают о потенциальных угрозах современного мира и о том, как их избежать.

Европейский еврейский конгресс Вячеслав Моше Кантор

«Наш мир становится всё более и более сложным: наряду с постоянно растущими возможностями появляются и новые угрозы, — пояснил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. — Хотя власти активно работают над снижением рисков, ключевым фактором усиления нашей общей безопасности остаётся просвещение и повышение осведомлённости граждан о правильных действиях перед лицом возможных опасностей».

Так, разработанная программа включает видеоролики о том, как вести себя при обнаружении подозрительных объектов или людей, как обеспечить безопасность своих данных в информационном пространстве, как распознать фейковые аккаунты и профили экстремистов и радикалов в социальных сетях и так далее. В противодействии чрезвычайным ситуациям у Центра безопасности ЕЕК большой опыт: изначально он создавался для обеспечения безопасности еврейских общин, однако впоследствии сильно расширил сферу своей экспертизы и сегодня уже проводит консультации для европейских правительств, силовых структур и спасателей.

«В регионах, которые пережили террористические акты, понимают, что образование и осведомлённость в вопросах безопасности спасают жизни, — заявил главный исполнительный директор SACC и эксперт по вопросам безопасности Офир Ревах. — Наша способность минимизировать число жертв в чрезвычайных ситуациях напрямую зависит от понимания со стороны гражданских лиц. Жизненно важно то, что богатый опыт и знания экспертов в области безопасности и управления кризисными ситуациями теперь доступны каждому».

Первый ролик уже выложен в сеть и доступен для просмотра, последующие планируется выкладывать раз в три недели. С видео можно ознакомиться на сайте SACC и в соцсетях:

SACC: https://sacc-ejc.org/security-awareness/

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Bo5RLMEmttI

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