Омск, 14 сентября, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В Омской области сегодня, 14 сентября, состоялась торжественная церемония официального вступления Александра Буркова в должность губернатора региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Omskportal.ru Удостоверение губернатора Омской области

Члены областного избиркома единогласным решением зарегистрировали Александра Буркова в качестве избранного главы региона. Удостоверение губернатора Омской области ему вручил председатель региональной избирательной комиссии Алексей Нестеренко.

Приняв удостоверение, Бурков поблагодарил избирком за работу, а население — за оказанное доверие.

«Я воспринимаю это как доверие омичей и большой аванс, который надо оправдывать и для этого много и результативно трудиться вместе с жителями области. Предстоит много работы. У нас большие планы и высокие цели, которые ставит перед нами президент России. Совместными усилиями мы справимся и сделаем Омскую область процветающей», — заявил губернатор.

Добавим, на инаугурацию Буркова, являющегося справороссом, но принимавшего участие в выборах в качестве самовыдвиженца, приехал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Омской области состоялись 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Победу одержал Александр Бурков, который являлся врио главы региона с октября 2017 года. Он получил 82,56% голосов избирателей (550 232). Явка на выборах составила почти 44%.