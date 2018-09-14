Москва, 14 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. На заседании 14 сентября ЦБ ФР повысил ставку на 0,25% до 7,5%. Решение определённо стало сюрпризом — большинство экспертов ожидало сохранение ставки на текущем уровне. Центробанк поступил правильно, перестраховавшись на случай потрясений на валютном и долговом рынке. В пресс-релизе отмечается увеличение диапазона инфляции на 2019 год до 5−5,5% с текущих 4−4,5%. Заметный пересмотр прогноза по инфляции говорит в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Рубль отреагировал на решение Центробанка укреплением — курсы доллар/рубль и евро/рубль в моменте снизились на 1%, до 67,80 руб. и 79,20 руб. соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Цитата из х/ф «Человек в футляре». Реж. Исидор Анненский. 1939. СССР «Кабы чего не случилось»

«У Банка России была возможность повременить с подъёмом ставки — инфляция в России находится на низком уровне — в июле-августе она лишь немного ускорилась по сравнению с началом года (по данным Росстата сейчас инфляция на уровне 3,16%). Инфляционные ожидания населения находятся на уровне 10%, отток капитала из России замедлился. В пользу сохранения ставки ранее высказались премьер-министр Дмитрий Медведев и помощник президента Андрей Белоусов», — напомнил эксперт.

Нынешнее решение ЦБ РФ рынки ждали с нетерпением — впервые за долгое время на нём была интрига — поднимет ли ЦБ ставку или оставит на текущем уровне. Ещё на прошлой неделе на финансовом форуме в Сочи Эльвира Набиуллина говорила, что факторов в пользу сохранения ставки на текущем уровне больше, чем в пользу её повышения. Но в последние недели рубль и ОФЗ штормило, нынешнее повышение ставки поспособствует их стабилизации. До конца 2018 года предстоит ещё два заседания Центробанка — 26 октября и 14 декабря.

«Не исключен и новый виток напряжённости на развивающихся рынках, расширение санкций к России и ускорение инфляции. Исходя из этого, вполне вероятно ещё одно повышение ставки на 0,25% до конца 2018 года. Более вероятно, что это произойдёт на «большом» заседании 14 декабря», — считает Ткачук.

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