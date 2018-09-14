Рим, 14 сентября, 2018, 13:58 — ИА Регнум. В августе 2018 года уровень годовой инфляции в Италии составил 1,6%, сообщили в пятницу, 14 сентября, в национальной службе статистики Istat.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По данным за июль 2018 года аналогичный показатель годовой инфляции составлял 1,5%. В августе в сравнении с июлем инфляция выросла на 0,4%.

Основной причиной некоторого увеличения инфляции статистики считают подорожание товаров общего потребления примерно на 2%.

Читайте также: Потребительская корзина в Италии за год подорожала на 2,3%

В частности, расходы на продуктовую «корзину», на уход за домом и личный уход выросли на 2,2% (все три эти показателя учитываются при подсчёте стоимости потребительской корзины в Италии).