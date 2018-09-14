Тула, 14 сентября, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Тульские следователи проверяют информацию о массовом отравлении детей в санатории «Иншинка». Информация об отравлении детей появилась 12 сентября, в пресс-службе СУ СКР по региону объявили о доследственной проверке.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

Как предварительно установлено, 11 сентября пятеро детей, отдыхавших в санатории, были госпитализированы в инфекционный стационар с кишечной инфекцией. 12 сентября информация появилась в СМИ.

«В настоящее время следователи проводят по данному факту проверочные мероприятия, направленные на полное и всесторонне установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в следственном управлении.

Прокуратура также проводит проверку: по данным надзорного ведомства, пять детей были госпитализированы, одного ребенка домой забрали родители. Еще у 12 детей также отмечались признаки недомогания — тошнота, однократная рвота, при нормальной температуре. Все дети осмотрены детским инфекционистом и эпидемиологом. Состояние детей удовлетворительное, жалоб нет.