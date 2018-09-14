Генуя, Италия, 14 сентября, 2018, 13:51 — ИА Регнум. В Генуе в пятницу, 14 сентября, вспоминают жертв трагедии обрушения моста Моранди, сообщают итальянские СМИ. Трагедия произошла ровно месяц назад, 14 августа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

В 11 часов 36 минут утра в городе были включены сирены и начали звонить колокола всех храмов. В это время дня не работают магазины и не ездит общественный транспорт.

В пятницу рабочую поездку в Геную совершит премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который объявит о мерах правительства по ликвидации нанесенного трагедией ущерба. В этот же день в прокуратуре начались первые допросы подозреваемых в причастности к трагедии.

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14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правоохранительные органы намерены предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 20 гражданам, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры. Правительство, в свою очередь, может разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».