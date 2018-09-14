Москва, 14 сентября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Недавняя коррекция рубля к евро и доллару была вызвана общей динамикой валютного рынка, на котором американская валюта потеряла часть своих позиций к спектру основных валют. Это по цепной реакции отразилось и на рубле, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Неустойчивое положение

«Ситуация на долговом рынке продолжает оставаться достаточно напряженной. Индекс российских государственных облигаций RGBI сейчас торгуется с снижением в пределах 0,4%, потенциал снижения сохраняется в среднесрочной перспективе до уровней 130−126. Это негативный фактор для отечественной валюты, учитывая высокую корреляцию данных инструментов», — пояснил эксперт.

Помимо всего прочего, повышенная волатильность может быть вызвана заседанием Банка России 14 сентября. Большая часть финансового сообщества склонна полагать, что ставка останется без изменений. Мы также придерживаемся мнения, что она останется на уровне 7,25%, поскольку текущий курс не настолько высок, чтобы провоцировать ужесточение денежно—кредитной политики и удержание инвесторов за счет роста доходности. По примеру Турции понятно, что даже повышение ключевой ставки в условиях внешнего шока и оттока капитала не приводит к стабилизации курса.

«С точки зрения технического анализа потенциал роста пары USD/RUB сохраняется, пока она торгуется выше 68. К концу сессии 13 сентября был сформирован разворот от уровня поддержки локальной восходящей трендовой линии и выход из зоны перепроданности, что повышает шансы для дальнейшего роста доллара к рублю с ближайшими целями на уровнях 69,50−70», — считает Кятов.

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