Росгвардия объяснила обращение Золотова к Навальному
Москва, 14 сентября, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Обращение главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному принадлежит самому директору ведомства, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Алексей Навальный
«Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информационная политика ведомства основана на принципах открытости, честности и объективности.
Напомним, Золотов вызвал Навального на поединок после заявления блогера о коррупции в Росгвардии. Глава ведомства упоминался в ролике Навального среди «прочих жуликов».
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