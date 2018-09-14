Москва, 14 сентября, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Обращение главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному принадлежит самому директору ведомства, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информационная политика ведомства основана на принципах открытости, честности и объективности.

Напомним, Золотов вызвал Навального на поединок после заявления блогера о коррупции в Росгвардии. Глава ведомства упоминался в ролике Навального среди «прочих жуликов».

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