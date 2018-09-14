Улан-Удэ, 14 сентября, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Глава МИД Монголии Дамдин Цогтбаатар, комментируя вопрос возможного строительства на территории страны гидроэлектростанций в бассейне реки Селенги, питающей Байкал, заявил, что России не стоит бояться экологических проблем от Монголии.

Kirsten Buerger Байкал

«Я не думаю, что России стоит бояться экологических проблем от Монголии. Кочевничья культура — самая дружественная к экологии. Поэтому в Монголии природа сохранена в таком виде. Монголы очень трепетно относятся к окружающей среде. Особенно к озеру Байкал. С точки зрения экосистемы никаких политических границ нет. Если у озера будут проблемы, они будут и у монголов», — сказал глава МИД Монголии в интервью изданию «Коммерсантъ».

Монгольский чиновник отметил, что по этому вопросу необходимы исследования:

«Поэтому сейчас мы предлагаем: давайте сделаем исследование. Нейтральное, беспристрастное исследование. И посмотрим на результаты. Я могу сказать, что я как ответственный гражданин, которому небезразлична окружающая среда, первым встану и скажу, если обнаружится вред экологии: не надо там ничего строить. И так поступят у нас многие».

Между тем, как считают экологи, члены международной экологической коалиции «Реки без границ», Монголия, мечтающая обрести энергетическую независимость, не хочет оставлять своих «антибайкальских» планов по строительству ГЭС в бассейне Селенги. На прошлой неделе, в начале сентября, экологи сообщили, что чиновники в Улан-Баторе и Вашингтоне (Всемирный банк) намеренно отказываются от проведения полномасштабного общественного обсуждения проекта технического задания на региональную экологическую оценку планируемых монгольских ГЭС. В процесс общественного обсуждения остались невовлечёнными 90% участников состоявшихся ранее общественных консультаций по проектам гидроэлектростанций. То есть судьба Байкала опять решается без участия местных жителей.

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«Нейтральное беспристрастное исследование о влиянии монгольских ГЭС на Байкал начинается с формулировки его технического задания. И мы видим, что уже на этом предварительном этапе монгольская сторона, к сожалению, начинает отклоняться от нейтральности и объективности. Прямо сейчас Монголия предлагает провести региональную экологическую оценку таким образом, чтобы сугубо субъективно определять ценные экологические компоненты байкальской экосистемы, причём ещё до начала оценки фонового состояния региональных экосистем. Такой подход оставляет огромное пространство для спекуляций и удобных заказчику выводов. И напротив, любая достойная доверия экологическая оценка начинается с определения фонового состояния региона, и уже затем, по результатам этой оценки, выявляются ценности и проблемы экосистемы», — сказал в беседе с корреспондентом ИА российский координатор «Рек без границ», член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов.

По его словам, чиновники Монголии лукавят в вопросах выполнения региональной экологической оценки.

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«Если сейчас Монголия начнёт выполнять региональную экологическую оценку тем «лукавым способом», который записан в текущем варианте технического задания, то мы совершенно точно получим на выходе ангажированное и пристрастное исследование в поддержку строительства монгольских ГЭС. Более того, такое экологическое исследование даже не будет отвечать ключевым международным стандартам, требованиям Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО и рекомендациям Инспекционного совета Всемирного банка. Да, полномасштабная экологическая оценка действительно необходима для охраны таких важнейших пресноводных экосистем, как Селенга и Байкал. Но она в первую очередь должна гарантировать собственную объективность и беспристрастность, чтобы служить обеспечению долгосрочной политики устойчивого развития и охраны природы во всем бассейне Байкала. И тогда результаты совместной российско-монгольской экологической оценки станут частью дорожной карты, обеспечивающей эффективность и устойчивость государственных и частных инвестиций в регионе», — резюмировал Александр Колотов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Монголия хочет построить ГЭС в бассейне Селенги. Эта река протекает и по территории Монголии, и по территории России, и питает уникальное российское озеро Байкал. Экологи и жители Сибири (Байкал расположен в Иркутской области и Бурятии — прим. ИА REGNUM ) опасаются, что возведение монгольских ГЭС приведёт к катастрофе на Байкале. Например, директор Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева ранее подчёркивала, что Орхонское водохранилище хотят построить для того, чтобы «воду безвозвратно отводить в пустыню Гоби». То есть эта вода уже не будет питать Селенгу, а Селенга, соответственно, меньше воды принесет в Байкал. А при запуске ещё одной планируемой ГЭС — Шурэнской — первые несколько лет будет наполняться водохранилище. В это время Селенга будет перекрыта. Для жителей Бурятии это грозит заторно-зажорными явлениями — когда потоком воды выталкивает лёд на пойму.

Кроме того, при наполнении водохранилища в Монголии затопит огромную площадь сельскохозяйственных земель и пастбищ, и в первое время вся смытая грязь потечёт по Селенге в Байкал.

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