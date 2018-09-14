Оренбург, 14 сентября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В Оренбурге с 14 сентября введен режим повышенной готовности. Согласно изданному документу мэрии, режим повышенной готовности в связи с возможными пожарами, связанными с устойчивой сухой, жаркой и ветреной погодой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Повышенный режим введен для органов управления и сил Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

Стоит отметить, постановление главы города от 14 сентября завизировано первым заместителем градоначальника Сергеем Николаевым, который в настоящее время исполняет обязанности главы Оренбурга. Напомним, мэр Евгений Арапов подозревается в коррупционном преступлении и находится под арестом.

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Добавим, 13 сентября в пригороде Оренбурга из-за травяного пожара возле садоводческих товариществ возникла угроза распространения огня на дачные дома. Для тушения огня привлекался пожарный поезд.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова, спасатели в настоящее время работают в режиме чрезвычайной ситуации. 13 сентября в Оренбуржье произошло два крупных пожара: горела сухая трава в районе поселка Кушкуль и гаражи в поселке Первомайский Оренбургского района. В настоящее время оба пожара ликвидированы. В первомайском районе от огня пострадало 55 гаражей, 15 сараев и два автомобиля.

Сегодня, 14 сентября, днем произошло возгорание сухой травы в непосредственной близости посёлка 9 января Оренбургского района. Ориентировочная площадь пожара 6 га, существует угроза распространения на населенный пункт. Объявлен сбор аэромобильной группировки Оренбургской области и всего личного состава, к месту выдвинулся пожарный поезд.