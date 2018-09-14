Ярославль, 14 сентября, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ярославской области отказалась удовлетворить заявление кандидата в депутаты облдумы Юлии Мироновой о ручном пересчете голосов на 3 округах, где использовались КОИБы и где коммунисты показали высокие результаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комиссии Олег Захаров.

Yarregion.ru Олег Захаров

Комиссия не увидела объективных оснований для пересчета. Просьбу Мироновой поддержал только представитель КПРФ в облизбиркоме. Аналогичное заявление, как ранее сообщало ИА REGNUM, написал и кандидат Дмитрий Петровский. Однако комиссия его рассматривать уже не будет.

Дмитрий Петровский подал заявление уже после того, как избирательная комиссия утвердила официальные итоги выборов, это произошло 13 сентября. Мы обязаны рассматривать жалобы до этого момента. Как и у Мироновой, в заявлении Петровского нет конкретных фактов, указывающих на нарушения в ходе голосования, которые могли бы повлиять на работу КОИБов. Так что пересчета не будет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Захаров.

13 сентября комиссия утвердила официальные итоги выборов, которые совпали с предварительными. Точный состав думы будет известен через неделю, когда избранные кандидаты напишут заявления о своей готовности работать в заксобрании и сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата.