Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 14 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Этот выпуск можно послушать, пройдя по ссылке regnum.podster.fm/641.