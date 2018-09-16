Бухарест, 17 сентября, 2018, 02:54 — ИА Регнум. В соответствии с исторической логикой, юго-восточная Европа для России могла бы стать самым дружественным регионом на всей планете. Почему нынешняя ситуация столь далека от идеала, обсуждает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Captain Blood (русский вариант: Савин А. С.) Балканы

Общность духовных корней, истории и судьбы между Россией и балканскими странами подчеркивал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Но сегодняшние балканские страны, руководимые, по большей части, левоцентристами, подчиняют свою политику некоему единому штампу. «От России надо защищаться», «только НАТО может обеспечить национальную безопасность», «русские шпионы и агенты влияния активно разрушают национальные государства Европы» — вот набор тезисов, которые делают Юго-Восток Европы неким подпольным филиалом США, целеустремленно проводящим антироссийскую политику.

За примером далеко ходить не надо: Румыния, Черногория, Албания, Македония и даже Греция в лице своих правительств в той или иной степени соответствуют перечисленным антироссийским максимам. Почему так происходит?

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