Астана, 17 сентября, 2018, 02:37 — ИА Регнум. Феминизм в Казахстане существует в различных направлениях, различающихся по генезису, повестке и числу последователей. Есть ли среди этих течений то, которое действительно способно помочь казахстанским женщинам решить их проблемы, и насколько вообще феминизм понимает суть этих проблем, обсуждает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Нина Ватолина. Женщины мира, объединяйтесь в борьбе за мир, за жизнь, за счастье! 1952

В медийной сфере продвигается два типа феминизма: первый нацелен на политическое представительство и борьбу с дискриминацией, второй поднимает темы ЛГБТ, приставаний и пр. Будучи разработанным для постколониальных стран Азии и Африки, как первый тип, или сугубо американским, как второй, оба варианта феминизма не учитывают региональную специфику. И то, что в Казахстане практически исчезла типичная для США модель семьи с женщиной-домохозяйкой — — одно из подтверждений этого факта. Более того, в Казахстане нередко женщина является главным, а то и единственным кормильцем семьи. В спорах о «женском вопросе» активисты пытаются доказать свое убеждение о том, что будь женщина богата или бедна, она одинаково страдает от дискриминации со стороны мужчин, — при том, что это очевидно не так, достаточно лишь оценить возможности бедной женщины — и богатой, которая зарабатывает эти деньги сама и тем самым ей куда проще, чем бедной женщине, при необходимости отделиться от родственников и не зависеть от них. Так в чём же состоит главная проблема казахстанских женщин — в трогании за разные части тела на рабочем месте или в бедности?

Следует учитывать и проблемы, которые тяжелым бременем лягут на женщин при грядущем падении доходов граждан и сокращении рабочих мест. Нагрузка возрастет и на пожилых женщин, которые доживают до пенсии чаще мужчин и уже на свою пенсию содержат безработных детей; и на молодых, которых заставят больше рожать, чтобы на пособия можно было содержать семью, включая безработного мужа; и на разведенных, которые столкнутся с невыплатой алиментов.

А ведь, кроме бедности, есть и еще одна очень важная проблема, корень которой прочно держится в голове казахстанской женщины. Что это за проблема? И как ведет себя человек в мире, где сталкиваются иллюзии и деньги?

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