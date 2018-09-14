Санкт-Петербург, 14 сентября, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Специалисты обследуют самолет авиакомпании «Победа», зацепивший крылом пожарную машину при рулёжке в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 сентября в пресс-службе авиакомпании «Победа».

Szsut.sledcom.ru Повреждения крыла самолета «Победы»

"При осмотре воздушного судна обнаружено повреждение нижнего винглета левой плоскости крыла. На данный момент проводятся инспекционные работы сертифицированным персоналом», — пояснила пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова.

После инцидента в «Пулково» сразу же был направлен резервный борт авиакомпании.

О результатах оценки состояния самолета, оказавшегося участником инцидента, станет известно позднее.

Тем временем органы СКР на транспорте начали доследственную проверку по факту столкновения авиалайнера с пожарной машиной в аэропорту «Пулково».

Как установлено, утром 14 сентября самолет прибыл в Петербурга из Москвы и, после приземления, следуя к стоянке, задел нижней законцовкой левого крыла припаркованный пожарный автомобиль.

«Самолет и автомобиль получили незначительные повреждения. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался», — сообщили в Северо-Западном управлении СКР на транспорте.

На место происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.