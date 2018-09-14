Симферополь, 14 сентября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Новую технологию выращивания радужной форели разрабатывают специалисты Крымского федерального университета (КФУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Утагава Хиросигэ. Форель в речном потоке и гортензия (фрагмент). 1830-е

Отмечается, что ценный вид рыб будет выращиваться на базе Прибрежненского аграрного колледжа на берегу озера Сасык-Сиваш. Основным отличием новой технологии является то, что разведение форели будет производиться в соленой воде, сообщили в КФУ. По сведениям экспертов, в таких условиях данный вид рыб интенсивнее набирает массу.

Как сообщало ИА REGNUM, потребность в закупке корма для рыбы за рубежом тормозит развитие аквакультуры в Ленинградской области и России в целом.

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