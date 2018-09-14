Калужская область, 28 августа, 2006, 23:03 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о возможной отправке российских миротворцев в Ливан, обсуждение которой в эти дни проходит в Кремле, руководитель Калужской религиозной исламской организации "Сунна" Ренат Салаватов заявил: "Идея хорошая. Если посылать для того, чтобы помочь урегулировать конфликт - конечно "за" то, чтобы послать миротворцев, в том числе и чеченцев. Так как они - люди ответственные. Чем больше людей мировые державы будут посылать в Ливан, тем ему будет легче, потому что мусульман везде обижают".

В свою очередь председатель Калужской татарской национально-культурной автономии Равиль Яхьяев заявил: "Надо помогать всем людям, независимо от вероисповедания. Я бы и сам поехал, - да годы уже не те".