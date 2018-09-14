Рига, 14 сентября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Новостной портал Латвии Vesti. lv News Portal со ссылкой на Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК) сообщает о выводе из Латвии почти 10 млрд евро вкладчиками-нерезидентами. Объемы иностранных вкладов в настоящее время в банках Латвии рухнули до 20,5%: с 12,4 млрд евро в 2015 году до 3,2 млрд евро в конце августа этого года.

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С 2015 года в банковском секторе Латвии проводилась большая работа, в результате которой произошла обширной ревизия клиентской базы. По итогам, как отмечает КРФК, это привело «к отказу от сегмента нерезидентов и существенно уменьшился объем иностранных вкладов». Ситуации в Латвии аналогична ситуации во Франции и Ирландии, где почти наполовину уменьшился объем иностранных вкладов, также отмечается Комиссией.

«Латвия больше не входит в число государств с высоким удельным весом иностранных вкладов», — сообщает Комиссия.

Ранее Vesti. lv News Portal сообщал о том, что на освободившиеся место в банковском секторе Латвии уже заходит американский инвестиционный фонд Blackstone Group L. P (Blackstone), который вложит миллиард евро в банк Luminor Bank.

В то же время происходит небольшой рост вкладов резидентов. Если в 2015 году объем местных вкладов составлял 10,8 млрд евро, то на конец августа 2018 года эта цифра увеличилась до 12,4 млрд евро.