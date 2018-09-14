Ярославль, 14 сентября, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Специалисты Института развития стратегических инициатив провели исследование и выяснили отношение ярославцев к вредным привычкам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://indsi.ru/ Курение

Проведенное анкетирование выявило, что ярославцы не одобряют такие явления, как курение, употребление пива, энергетических, слабоалкогольных и крепких напитков. Вместе с этим они считают эти вредные привычки допустимыми в обществе. А вот к употреблению легких и тяжелых наркотиков горожане относятся категорически отрицательно.

«Ярославцы не осуждают курящих людей. Оценивая же граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками или употребляющих наркотики, горожане зачастую говорят о необходимости их лечения, так как подобные вредные привычки, по их мнению, являются болезнью (43% и 51% соответственно)», — отмечают специалисты ИРСИ.

Жители города в основном считают, что численность курящих людей и тех, кто употребляет алкоголь, по сравнению с прошлым годом в городе не изменилась (49% и 46% соответственно). Ситуацию с динамикой принятия наркотиков респонденты оценить затруднились в связи с латентным характером явления (52%). Однако важно отметить, что среди опрошенных каждый десятый (10%) имел в кругу знакомых, принимающих наркотики.