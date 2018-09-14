МЧС предупредило о сильном ветре и непогоде в Алтайском крае
Барнаул, 14 сентября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. В отдельных районах Алтайского края сегодня, 14 сентября, ожидается дождь, гроза и местами порывы ветра до 18 м/с, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре необходимо переждать непогоду в капитальном строении, а находясь дома закрыть окна.
При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам.
При непогоде автомобили необходимо парковать в гараж, а при его отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Напомним, ранее в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками.
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