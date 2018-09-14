Калуга, 14 сентября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В Калуге задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в хищении ценностей из антикварного магазина. Об этом 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Похищенные ценности из антикварного магазина

По версии оперативников, не имеющий постоянного источника дохода калужанин ночью сбил навесной замок антикварного магазина, после чего проник в помещение, откуда вынес иконы «Николая Чудотворца», «Успенской божьей матери», «Казанской божьей матери», два креста, скульптуру в виде ангела, старые книги, саблю и старинные монеты. С места происшествия грабитель скрылся на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенные предметы обнаружены в у него в гараже. Изъятые предметы направлены на искусствоведческую экспертизу с целью установления их культурно-художественной и исторической ценности. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге при попытке ограбить ювелирный магазин был задержан 46-летний житель Тулы. Воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, подозреваемый схватил две упаковки с ювелирными изделиями общей стоимостью более полумиллиона рублей и выбежал из магазина, однако был задержан продавцом и случайным прохожим.