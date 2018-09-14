У жителя Калуги изъяли похищенные старинные иконы
Калуга, 14 сентября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В Калуге задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в хищении ценностей из антикварного магазина. Об этом 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.
По версии оперативников, не имеющий постоянного источника дохода калужанин ночью сбил навесной замок антикварного магазина, после чего проник в помещение, откуда вынес иконы «Николая Чудотворца», «Успенской божьей матери», «Казанской божьей матери», два креста, скульптуру в виде ангела, старые книги, саблю и старинные монеты. С места происшествия грабитель скрылся на автомобиле.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенные предметы обнаружены в у него в гараже. Изъятые предметы направлены на искусствоведческую экспертизу с целью установления их культурно-художественной и исторической ценности. Следствие продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге при попытке ограбить ювелирный магазин был задержан 46-летний житель Тулы. Воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, подозреваемый схватил две упаковки с ювелирными изделиями общей стоимостью более полумиллиона рублей и выбежал из магазина, однако был задержан продавцом и случайным прохожим.