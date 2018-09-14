Санкт-Петербург, 14 сентября, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Штормовой ветер в Петербурге, бушевавший в течение двух суток, повалил 151 дерево. В настоящее время непогода отступила, сады и парки Петербурга открылись для посетителей. Об этом сообщили 14 сентября в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Misawa.af.mil После шторма

В Северной столице прошли сильные ливни, сопровождавшиеся градом и штормовым ветром, скорость которого достигала 25 м/с. Основной ущерб зеленым насаждениям непогода нанесла в прибрежных районах — Петродворцовом, Курортном и Приморском.

Все поваленные деревья распилены и вывезены. Этой работой занимались 300 садовников при помощи 50 единиц техники.

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Как отмечают городские власти, потери из-за шторма будут компенсированы. В этом году в Петербурге в зеленых зонах появится свыше 12 тысяч саженцев — половина из них уже высажена весной, вторая половина будет высажена в октябре.