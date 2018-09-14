Зея, Амурская область, 14 сентября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Золотопромышленники устроили «экологический беспредел» в Амурской области. Тревогу бьют работники Управления эксплуатации Зейского водохранилища — вода в реках Большие Дамбуки и Уган очень сильно загрязнена. Реки питают водохранилище. Надзорные органы начали внеплановую проверку деятельности золотодобывающих предприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Отравленная река

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В Зейском районе золото добывает ООО «Могот». Держателем лицензий на разработку недр в бассейне Угана является ООО ТПК «Паритет», которое не оформило документы на право разработки месторождений, но по договору подряда передало их четырем различным организациям. В трех из них работают китайские граждане. Все четыре предприятия, и с китайскими, и с русскими рабочими, ведут золотодобычу вопреки всем правилам недропользования, — сообщила газета Зейский вестник.

По словам руководителя Зейского межрайонного отдела Росрыболовства Владимира Толмчева, такого экологического беспредела он за всё время своей работы ещё не видел:

«То что мы увидели, привело в шок. Да, раньше были нарушения, но то, что происходит сейчас, выходит за рамки разумного, так хищнически к природе в Зейском районе еще не относились».

То, что увидели проверяющие, привело их в ужас: ни на одном из участков золотодобычи нет руслоотводных каналов, отсутствуют отстойники, промывка золота ведется на прямотоке. Золотодобытчики не утруждали себя даже обустройством гидротехнических сооружений. Для промывки золота используется чистая вода из реки, которая загрязняется в промприборах и сбрасывается в реку, вниз по течению.

«Золотодобычу ведут прямо в руслах рек. Ненужный лес не выпиливают — его варварски сгребают бульдозерами на террасу, заваливая землей. Повсюду видны следы разлива нефтепродуктов. Нет ни проектов, ни технической документации — вообще ничего из того, что должно быть», — добавил Владимир Толмачев.

Вывод, к которому пришли специалисты Росрыболовства, печален:

«Река Уган сегодня просто уничтожена золотодобытчиками».

А что же думают обо всем этом в министерстве природных ресурсов Амурской области, в природоохранной прокуратуре? Нельзя кошмарить бизнес?

Туристы, отдыхавшие на днях на реке Деп, были шокированы увиденным: там, где они всегда ловили хариусов, течет мутная жижа вместо воды. И это тоже — дело рук китайских старателей, ведущих деятельность на реке Деп.

Глава Октябрьского сельсовета Зейского района Юрий Дуларев взывает о помощи:

«Помогите остановить варварское уничтожение наших рек!».

Услышат ли чиновники правительства Амурской области, прокуроры?

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Как сообщало ИА REGNUM, масштабное загрязнение рек Якутии компанией АЛРОСА и китайскими золотодобытчиками привело к массовым протестам в республике. Дамбы АЛРОСА были построены с нарушениями и даже не были внесены в реестр гидротехнических сооружений, они не выдержали ливней, грязная вода загрязнила реки. Жители Якутии намерены подавать иски в суд к алмазодобывающей компании, каждый человек может потребовать 300 тыс. рублей в качестве компенсации за экологический ущерб.