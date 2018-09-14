Калуга, 14 сентября, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В Калуге состоялось совместное выездное заседание коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Комитетов по координации производителей компонентов инфраструктуры, путевой техники, а также экспорту и инновациям Объединения производителей железнодорожной техники.

Admoblkaluga.ru На заседании

Как сообщили 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, участники встречи обсудили вопросы развития производства путевой техники для строительства и ремонта железнодорожной инфраструктуры в рамках программы импортозамещения и повышения уровня локализации.

«Повышение уровня локализации производства путевой техники, используемой при строительстве и ремонте железнодорожной инфраструктуры, — это в первую очередь ориентация на отечественные новейшие разработки и конструкторские решения», — заявил на коллегии глава региона Анатолий Артамонов.

По его словам, за последние несколько лет в экономику предприятий, работающих в сфере путевого машиностроения, инвестировано более 5 млрд рублей.

Говоря о перспективах развития железнодорожной отрасли, Артамонов отметил ее стратегическое значение для страны: «Россия — это страна железных дорог, без них она не может развиваться».

В работе пленарного заседания приняли участие представители Минпромторга России, коллегии Военно-промышленного комплекса, руководители предприятий железнодорожного машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, отраслевых институтов, подразделений инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД».

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