Переславль-Залесский, Ярославская область, 14 сентября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. 15 сентября в Переславском районе Ярославской области впервые пройдет фестиваль «Искусство жить #наДаче». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы фестиваля.

Наталья Булах «Тропа Шаляпина» в Охотине

Центром проведения фестиваля станет бывшая дача художника Константина Коровина в деревне Охотино, в которой сейчас размещается музей. Фестиваль посвящен 145-летию друга Коровина — великого русского певца Федора Шаляпина. Его дача (не сохранилась) находилась в соседнем Ратухино.

В ходе фестиваля состоится торжественное открытие оборудованной тропы между дачами Шаляпина и Коровина, по которой проводятся экскурсии. Также состоится плэнер, результаты которого получат оценку жюри. Гостей ждет историческая реконструкция «Приезд Шаляпина в гости к Коровину в 1903 году», которая пройдет на площади перед железнодорожной станцией Итларь, а затем продолжится в санатории «Итларь».

В Охотино пройдет сельская ярмарка и концерт солиста Большого театра Андрея Григорьева. Фестиваль «Искусство жить на даче» приурочен к 145 летию Федора Шаляпина. Организаторы — Фонд содействия сохранению культурного наследия имени К.А. Коровина и Союз городов Золотого кольца — хотят сделать его традиционным.