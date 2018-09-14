Владивосток, 14 сентября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Ключевым инвестором в развитие стратегических проектов на удаленных от центра территориях должно быть государство, заявил председатель комитета Госдумы России по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока депутат Николай Харитонов (КПРФ) по итогам прошедшего Восточного экономического форума. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

По его словам, те времена, когда БАМ незаслуженно называли «дорогой в никуда» уже прошли, и сейчас руководители инвестиционных проектов на Дальнем Востоке рассматривают железнодорожную нить в качестве важного элемента при решении своих задач. Поэтому, пояснил Харитонов, с пониманием важности транспортной связи в России предложили увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

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«Государство должно заботиться об опорном каркасе инфраструктуры или если хотите инфраструктурном плане, который применительно к Дальнему Востоку имеет общегосударственное значение», — сказал депутат.

Глава думского комитета пояснил, что в соответствующем постановлении правительства РФ предусмотрена возможность софинансирования инвестпроектов на Дальнем Востоке из федерального бюджета в размере 99% для проектов, имеющих общегосударственное значение.

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IV Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 11 по 13 сентября. По предварительным данным, на форуме подписано 220 соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд рублей (сумма которых не является коммерческой тайной). В рамках мероприятия состоялось более 100 различных панельных сессий, деловых завтраков и круглых столов. Форум посетили 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.