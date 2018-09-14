Екатеринбург, 14 сентября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В Свердловской области несколько тысяч человек остались без электричества после непогоды. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МРСК Урала.

Jody McIntyre Без света

Без света остались порядка 3 тыс. человек. Причиной стал ветер до 20 метров в секунду. Под удар стихии попали жители Сысерти, Красноуфимска, Волчанска и многих других территорий.

По информации энергетиков, система уже работает штатно. Заявки от граждан поступают. и специалисты на них реагируют.