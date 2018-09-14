Киев, 14 сентября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. По мнению Польской православной церкви, не следует спешить с предоставлением автокефалии церкви на Украине, поскольку такие действия могут углубить раскол в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Украинской православной церкви.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Такие вопросы с кондачка не решаются»

В Польской православной церкви считают, что «для предоставления автокефалии украинской церкви необходимо согласие всех поместных церквей». Отмечается также, что существующие на Украине «раскольнические сообщества» должны покаяться и вернуться в лоно Православной церкви.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября представительница Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Дарья Мосина заявила, что заявления киевских властей об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) грозят украинскому обществу еще большим расколом.

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