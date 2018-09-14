Москва, 14 сентября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. На российском корабле «Союз МС-09», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), нашли новые следы сверления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Сверло

По его словам, следы от сверла есть не только внутри бытового отсека, но и на экране противометеоритной защиты, покрывающем корабль снаружи. Прежде чем заделать «течь» на корабле, космонавты с помощью эндоскопа провели фото‑ и видеосъемку отверстия.

«В ходе анализа на снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой, — уточнил источник. — Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту».

Читайте также: Дыру в корпусе корабля «Союз» космонавт Сергей Прокопьев снял на видео

Таким образом, полагает источник, «Союз МС-09» могли просверлить на последнем этапе работ в цехе финальной сборки или на контрольно-испытательной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа на борту МКС экипаж зафиксировал падение давления воздуха. Вскоре экипаж обнаружил пробоину в корпусе пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09». Пробоина была быстро задраена, угрозы экипажу не было. Для расследования причин утечки воздуха создана специальная комиссия.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09» могли намеренно сделать американские астронавты.

Читайте также: «А ракетой по кораблю»: соцсети о порче «Союза» астронавтами США