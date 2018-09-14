Анкара, 14 сентября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции изъяли свыше 7 тонн марихуаны на юго-востоке страны в провинции Диярбакыр, сообщает 14 сентября Anadolu.

Ca.gov Марихуанна

Спецоперации продолжались на протяжении четырех дней, сотрудники безопасности изъяли 7 тонн марихуаны около 670 тыс. корней каннабиса и свыше 712 кг гашиша. Также было изъято огнестрельное оружие.

О задержанных не сообщалось, также правоохранительные службы не предоставили информацию относительно группировок, у которых были изъяты незаконные препараты.

Тем не менее, судя по тому, что операции проводились в провинции Диярбакыр, можно предположить, что они осуществлялись против Рабочей партии Курдистана, организации, считающейся в Турции террористической.