Финляндия, 14 сентября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В связи с серьезным пожаром на заводе по производству свеч была проведена эвакуация жителей города Сало на юге Финляндии. Об этом сообщает 14 сентября агентство Yle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Завод

По сведениям агентства, на свечном заводе загорелось порядка 200 тонн сырья — парафина. Отмечается, что местным жителям предложено не покидать свои дома, в тушении возгорания принимают участие 30 пожарных расчетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Македонии на предприятии по производству боеприпасов произошел взрыв, повлекший за собой пожар.

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