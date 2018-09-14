Москва, 14 сентября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Сборы российских фильмов за период с января по август 2018 года превысили 11 млрд рублей. Это на 32 процента больше, чем поступило в кассы кинотеатров за аналогичный период прошлого года. Всего российские фильмы посмотрело почти 44 миллиона человек. Об этом сообщает Фонд кино.

Цитата из х/ф «Движение вверх». Реж. Антон Мегердичев. 2017. Россия Триумф советского баскетбола

2018 год отмечен громкими премьерами — спортивные драмы «Движение вверх», «Лед» и «Тренер», триллер «Гоголь», комедии «Елки новые» и «О чем говорят мужчины. Продолжение», хоррор «Русалка. Озеро мертвых» и военно-историческая картина «Собибор» стали лидерами посещаемости. Всего на экраны страны вышло 84 киноленты. До конца года кинокомпании обещают выпустить еще порядка 30 художественных картин.

Сборы зарубежных фильмов сократились, в свою очередь, на четверть.