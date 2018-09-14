Кстово, Нижегородская область, 14 сентября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Жители Кстово (Нижегородской области), которые меньше месяца назад в открытом обращении в Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор пытались обратить внимание на экологическую обстановку, снова массово жалуются на неприятный, химический запах. За последнюю неделю, начиная с 10 сентября 2018 года, в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу министерства экологии Нижегородской области от горожан поступило свыше 100 обращений. На 14 сентября таких заявок уже подано две, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Сегодня, 14 сентября 2018 года, одна заявка касается «жуткой вони» в воздухе, которая ощущается на проспекте Капитана Рачкова, 19. Этот же адрес фигурировал в жалобах 13 сентября. Среди адресов, где жители ощутили неприятные, в том числе химические, запахи — улица Зелёная, бульвар Нефтепереработчиков, переулок Первостроителей и другие. Заявители жалуются на то, что «дышать нечем, задыхаемся», «химический запах», «вонь».

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Напомним, в конце августа 2018 года жители Кстово попытались привлечь внимание госорганов к экологической проблеме города. Горожане писали, что давно и неоднократно жаловались местным властям на неприятные и резкие запахи, которые идут со стороны промышленной зоны. Заявители просили «провести внеплановую и независимую экспертизу на предприятиях промзоны Кстово» и сообщали, что «уже длительное время остро стоит вопрос с экологической обстановкой».

Действительно, в 2013 году Нижегородстат, проанализировав качество воздуха в регионе, в докладе отметил, что именно в Кстово и Арзамасе «наиболее высокий процент загрязнителей без очистки выбрасывается в атмосферу». Причём Кстово еще пять лет назвали «проблемной зоной Нижегородской области в плане качества воздуха», в докладе отмечалось, что на жителей города «приходятся самые высокие показатели выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу преимущественно от предприятий промышленного производства».