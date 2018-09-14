Киев, 14 сентября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Российская Федерация несет ответственность за прекращение Украиной поставок воды в Крым. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

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По словам дипломата, Россия якобы «отрезала от воды» полуостров, а не Украина.

«Не Украина отрезала Крым от воды, — написал Климкин. — Это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины».

По его словам, воссоединение Крыма с РФ «является страшным нарушением международного права».

Напомним, 13 сентября украинская партия «Оппозиционный блок» обнародовала заявление, в котором призвала официальный Киев немедленно возобновить подачу воды в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Крым вновь вошёл в состав РФ по итогам референдума, проведённого после госпереворота на Украине. Тогда за воссоединение полуострова с Россией высказались более 95% жителей полуострова.

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